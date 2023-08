Spinetta Marengo, sequestrate due discariche della Solvay

Spinetta Marengo, scatta il sequestro preventivo delle due discariche di gessi della Solvay. Blitz dei Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) all’interno del polo chimico su richiesta della Procura di Alessandria, autorizzata dal Gip. Secondo gli inquirenti, le discariche sarebbero state riutilizzate nonostante non dovessero più essere operative. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta più ampia, a carico di due dirigenti Solvay per disastro ambientale colposo. Si ipotizza che le discariche contengano sostanze provenienti dagli scarti di lavorazione e dalla depurazione delle acque. Senza coperture, e quindi esposte alle folate di vento.

La replica dell'azienda

Non si è fatta attendere la replica della Solvay. "In relazione alle due celle della discarica gessi ubicate all'interno del sito di Spinetta Marengo - scrive l'azienda - precisiamo che la discarica gessi è stata oggetto di regolari controlli da parte degli enti preposti secondo quanto previsto dalle autorizzazioni ambientali in vigore. Solvay ha piena fiducia nell'operato della magistratura con la quale sta collaborando in totale trasparenza e nella certezza di poter dimostrare il corretto operato dei propri manager e collaboratori".