Spray al peperoncino, evacuate di 16 famiglie

Se è stato, è stato uno scherzo di cattivo gusto, che è costata momenti di tensione e l'evacuazione di 16 famiglie da un palazzo di via Bioglio 16, a Torino. Intorno alle 22 alcune persone, non congiunti, quindi abitanti in appartamenti diversi, hanno accusato malessere, con caratteristiche molto simile, tanto che si è pensato che qualcuno possa avere spruzzato nelle scale condominiali spray al peperoncino, che poi ha provocato tosse e prurito. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. E Polizia. Al momento non c'è alcun riscontro che sia stato spray al peperoncino.