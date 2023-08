Stellantis, il ministro Urso: "Rilancio della produzione in Italia in sei punti"

Si allungano i tempi del tavolo ministeriale per Stellantis. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso auspicava la firma di un accordo entro Ferragosto, per raddoppiare la produzione di autoveicoli in Italia. Ma ora si guarda alla scadenza del 10 settembre.

L'8 agosto la riunione tra il ministro e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fismic, convocata quasi a sorpresa. Assente l'azienda.

Il punto è che nel 2022 la Francia ha prodotto più di un milione di autoveicoli, mentre l'Italia meno della metà. L'amministratore delegato di Stellantis Tavares si è detto disponibile a fare la sua parte, ma ha chiesto l'aiuto del Governo italiano. Il problema principale è il costo della transizione energetica, con le auto elettriche ancora troppo care per le classi medie e basse.

All'incontro dell'8 agosto Urso ha spiegato alle organizzazioni sindacali che metodo intende seguire: dopo la firma del 10 settembre, punta alla stipula di un dettagliato accordo di programma in sei punti entro il 31 dicembre, che abbia come orizzonte il 2030. Punto primo, l'incremento dei volumi di produzione dei veicoli. Secondo: ricerca, sviluppo e innovazione, con il consolidamento dei centri di ingegneria e ricerca, rafforzando la presenza in ambiti a elevate potenzialità di sviluppo sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Punto terzo l'efficientamento degli impianti per migliorarne la competitività in termini di costo del lavoro, energia e logistica. Quarto, l'accelerazione degli investimenti in transizione energetica e ambientale per migliorare l'impronta di carbonio dei siti produttivi e ridurre il consumo energetico. Quindi punto, l'assessment della filiera della componentistica da completare in tempi certi. Da ultimo, la mappatura aggiornata delle competenze presenti nel gruppo e una proiezione a cinque e dieci anni delle competenze ritenute critiche e dei lavoratori degli stabilimenti Stellantis, in modo da individuare ambiti specifici per corsi e percorsi formativi primari e secondari in accordo anche con le imprese della componentistica.

Il tavolo ministeriale sta procedendo con il coinvolgimento di tutte le parti in causa: oltre a Stellantis e alle organizzazioni sindacali, partecipano anche le sei Regioni in cui si trovano gli stabilimenti dell'azienda, con il Piemonte a fare da coordinatore, e Anfia, l'associazione della filiera dell'automotive. In particolare la nostra regione attende di sapere quale sarà il ruolo di Mirafiori nel rilancio della produzione della multinazionale.

La prossima convocazione in agenda è il 30 agosto, quando il ministro riceverà i vertici di Stellantis.