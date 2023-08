Arrivano le stelle cadenti. Per vederle? cercate il radiante

La notte di San Lorenzo è in arrivo, e con lei comincerà lo spettacolo notturno delle Perseidi. Il picco della pioggia di meteore nel cielo stellato arriverà però nella notte tra il 12 e il 13 agosto, verso l'alba. Per godersi lo spettacolo bisognerà cercare un luogo buio, privo di inquinamento luminoso, ad ampia visuale, possibilmente fuori città.

Gli esperti del Planetario di Torino consigliano di puntare lo sguardo verso il "radiante", ossia il punto del cielo dal quale sembrano avere origine le meteore. Nel caso delle Perseidi si trova nella costellazione di Perseo, che ad agosto si trova in direzione nord-est sotto Cassiopea, una costellazione a forma di "M" rovesciata.