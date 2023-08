Stop Euro 5, domani tavolo tecnico a Roma. Mentre si allarga il fronte dei sindaci contrari

Si allarga il fronte dei sindaci contrari al blocco della circolazione di veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, che scatterà dal 15 settembre al 15 aprile in 76 Comuni della regione, sarà valido nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30, e sarà applicato da specifiche ordinanze comunali. La sindaca di Verbania Silvia Marchionini (Pd), chiede di sospendere il provvedimento regionale e annuncia che non applicherà l'ordinanza. Analogo annuncio da parte del primo cittadino di Biella, Claudio Corradino (Lega): non firmo il divieto, “non ce l'ho con la regione - precisa - ma con una norma che non ha senso”.

Il tavolo a Roma

Domani (martedì 29 agosto), a quanto apprende l'ANSA da fonti di governo, si terrà una riunione tecnica per scongiurare lo stop. Decisione presa nel corsodel Consiglio dei ministri che si è appena concluso questo pomeriggio. Saranno coinvolti gli esperti dei dicasteri dei ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Gilberto Pichetto (Ambiente e Sicurezza energetica) e Raffaele Fitto (Affari europei).

Rottamazioni e bonus trasporti

La Regione aspetta provvedimenti da Roma, soluzioni alternative che permettano di rispettare il limite di emissioni entro il 31 dicembre 2025, per evitare di incorrere in sanzioni dall'Europa. E nel frattempo lavora a un piano di incentivi per la rottamazione e a bonus trasporti e per l'installazione gratuita del Move-In, la scatola nera che conta i chilometri percorsi e che può permettere di circolare agli euro 5 entro un certo limite, fra i 9 i 12 mila km all'anno a seconda del veicolo.

Le associazioni dei consumatori

Incentivi chiesti dalle associazioni dei consumatori: “stiamo ricevendo tante richieste di chiarimento”, spiega Silvia Cugini, presidente Adoc Piemonte. Le richieste sono di “una riduzione se non una sospensione del pagamento del bollo auto” e “una riduzione sul costo degli abbonamenti ai mezzi pubblici”.