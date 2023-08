Tamburello a muro, tutto pronto a Calliano Monferrato per la finalissima di Serie A

Tutto pronto alloo Sferisterio di Calliano Monferrato per la finale scudetto di Serie A di Tamburello a muro tra Grazzano e Vignale. L’appuntamento con il big-match (arbitro sarà Fulvio Cataldo coadiuvato dai segnalinee Sergio Garetto e Mario Macchia) è per le ore 16 di domani, domenica 6 agosto, con biglietto d’ingresso di 10 euro e servizio bar a bordo campo per tutta la durata dell’incontro curato dalla Pro Loco di Calliano.

Al termine della partita avverranno le premiazioni alla presenza delle massime autorità e della Federazione Italiana Palla Tamburello. Si prospetta un duello all’ultimo scambio fra le due formazioni che hanno concluso il campionato nelle prime posizioni riuscendo a intascare l'accesso alla finale senza dover ricorrere alla bella. Da una parte il Grazzano che brama di tornare sul podio, dall’altra il Vignale che sogna il terzo trofeo consecutivo.

Il calendario delle sfide di Coppa Italia

Dal 19 agosto al 2 settembre le prime sei formazioni della classifica finale della regular season (ossia Grazzano, Vignale, Montemagno, Calliano, Rocca d’Arazzo e Montechiaro) si sfideranno in Coppa Italia. Le partite avverranno nei pomeriggi di sabato e domenica con la finalissima prevista sabato 2 settembre.