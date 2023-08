Tav, assegnato l'appalto da un miliardo di euro per la realizzazione del tunnel sul lato italiano

Assegnato l'appalto da un miliardo di euro per la realizzazione del tunnel sul lato italiano. Lo ha annunciato Telt. I lavori verranno eseguiti da un raggruppamento di imprese composto dall'italiana Itinera (mandataria) e da Ghella e Spie Batignolles.

Per Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt “oggi raggiungiamo un traguardo storico per gli attraversamenti alpini: con questo appalto avviamo anche in Italia i lavori di scavo del tunnel di base del Moncenisio.”

Le imprese realizzeranno il tratto di tunnel fino all'imbocco di Susa, oltre alle gallerie tecniche connesse. Sono previsti 91 mesi di lavori per un totale di 28,5 km di scavi: oltre alle due canne del tunnel di base si devono realizzare anche la galleria Maddalena 2, da dove scenderanno le frese, le gallerie di connessione, i rami di collegamento tra le due canne, il sito di sicurezza di Clarea e la galleria artificiale all'imbocco est di Susa.

Per lo scavo a partire dal sito di sicurezza di Clarea fino a Susa è previsto l'utilizzo di due frese dual mode, in grado cioè di cambiare le

proprie modalità di avanzamento a seconda della tipologia di terreno che devono affrontare. Queste TBM, infatti, sono macchine

dotate di una testa con cutters rotanti che possono scavare in roccia dura o in terreno "morbido" (costituito cioè da sabbia o

ghiaia). In presenza di questo terreno più friabile la fresa viene quindi configurata per contrastare il fronte esercitando una

contropressione attiva che le consente di avanzare in sicurezza.