Taxi investe donna e fugge. Polizia locale cerca testimoni

La Polizia Municipale di Torino è alla ricerca di testimoni in grado di fornire indicazioni utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto in via Lancia 87, tra via Matilde Serao e via Boggiani, intorno alle 9.45 del 31 luglio scorso. Il sinistro ha coinvolto un taxi che ha investito un pedone, senza fermarsi a prestare soccorso. La donna ferita nell’impatto ha riportato lesioni molto gravi.



L'appello a chiunque fosse in grado di fornire elementi utili a identificare il veicolo è a contattare l'ufficio Sinistri del Comando Sezione III della Polizia Locale telefonando ai seguenti numeri telefonici 011/01137210 - 219, oppure 011/01137200.