Wilco, Verdena e i 40 anni di Vamos a la Playa: a Torino torna il TOdays festival

Oltre 120 artisti ospiti, 12 band provenienti da 12 Paesi del mondo, trenta ore di musica: sono i numeri della nona edizione di TOdays, il festival di fine agosto di Torino in programma in questo ultimo weekend d'agosto. Tra gli ospiti, gli americani Wilco (che festeggiano il cinquantesimo compleanno del suo fondatore Jeff Tweedy) e gli italiani Verdena, che presentano il loro nuovo album Volevo magia.

Il programma

Non solo musica ma anche incontri e laboratori tutti i giorni al Mercato centrale e mostre fotografiche. Come l'esposizione Stolen Moments di Paolo Brillo, che venerdì 25 agosto viene inaugurata alle 14 alla Cascina Marchesa (l'autore incontrerà il pubblico alle 17). Fra gli incontri, sempre venerdì 25 agosto al Mercato centrale Johnson Righeira parlerà con Fabio De Luca dei quarant'anni del brano Vamos a la Playa nel primo di una serie di incontri dedicato alla musica negli ultimi decenni: dopo il 1983, sempre al Mercato centrale sabato si parlerà del 1993 e del 2003 e domenica del 2013. Quindi la musica suonata, allo Spazio 211 di via Cigna.

L'attesa per i Wilco

Nella prima giornata si comincia alle 18 con il duo britannico King Hannah, a seguire il newyorchese Tim Harrington con Les Savy Fav, quindi Warhaus, progetto solista del belga Maarten Devoldere dei Balthazar, e quindi i Wilco, la rock band americana fondata a Chicago da Jeff Tweedy (che proprio il 25 agosto festeggia i suoi 50 anni).

Il rock dei Verdena

Sabato 26 agosto, allo Spazio 211 in concerto gli irlandesi Gilla Band (ore 18.30), la cantautrice britannica Anna Calvi (19.45), il duo inglese Sleaford Moods (ore 21.05) e infine i Verdena, band iconica del rock alternativo italiano (ore 22.30).

Artisti dall'estero

In chiusura, domenica 27 agosto, alle 16 un appuntamento per le famiglie all'auditorium Cecchi Point: “Le Canzonine” con il musicista Enrico Gabrielli, in un concerto di canzoni scritte da un papà per i loro bambini che vedrà sul palco diversi ospiti. Quindi, la serata finale di musica alle Spazio 211 con quattro ospiti stranieri tutti nella loro unica data italiana estiva: dall'Inghilterra Porridge Radio (alle 18.30) e Ibibio Sound Machine (alle 19.45), dalla Francia L'Impératrice (alle 21.05) e Christine and the Queens (alle 22.30). Tutte le informazioni su www.todaysfestival.com.