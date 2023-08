Top Ganna non concede il bis ma strappa un altro argento nella crono su strada

Urlo strozzato in gola. Filippo Ganna è arrivato a un passo dall'impresa di diventare campione del mondo della cronometro. Secondo posto dietro un Remco Evenepoel in grande giornata.

LA GARA

Glasgow: 47 chilometri e 800 metri tra le colline scozzesi, blandi saliscendi con arrivo spaccagambe in salita, sul lastricato. Un po' di vento, aerodinamica e rapporti duri: in palio c'è il titolo iridato. Alla partenza il britannico Tarling va subito forte, mentre Pogacar, Van Aert e Kung rimediano subito grandi distacchi. Ottimo il tempo del britannico Joshua Tarling, ma Ganna al primo intermedio mette subito le cose in chiaro, piazzandosi davanti a tutti, Evenepoel compreso, staccato di 4 secondi. Segnali da Top Ganna: Filippo sorpassa anche fisicamente Vine e poi Pogacar, ma la doccia fredda arriva con il secondo intermedio di Evenepoel: 12 secondi di vantaggio del belga sull'italiano. Ganna prova a rispondere, ma l'arrivo in salita non è nelle sue corde. Quei 12 secondi non si schioderanno più. 55 minuti, 31 secondi e 51 centesimi. Vince il belga, Ganna è secondo, Tarling terzo.