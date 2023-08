Torino, bufera sugli orinatoi a forma di bocca di donna in una palestra

L'orinatoio Kisses, realizzato dalla designer olandese Meike van Schijndel ispirandosi al logo dei Rolling Stones, torna a scatenare polemiche. Questa volta la bufera parte da Torino. Una storia su Instagram della cantante Greta Squillace (vincitrice di The Voice of Italy nel 2016), che ha segnalato la presenza dell'orinatoio nei bagni della palestra McFit, ha fatto scattare l'indignazione social. “Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni maschili. Mi viene in mente la serie di commenti inappropriati che questi stimoleranno… Se fossi in voi, proverei vergogna" ha scritto, rivolgendosi direttamente alla catena. La prima risposta dell'azienda, ricondivisa dalla stessa artista, ha poi infiammato ancora di più gli animi: “Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love”.

La replica

A seguire, la catena ha precisato che quel modello è presente in altre palestre all'estero e in Italia “costruite fra il 2017 e il 2019”, mentre “quelle più recenti hanno degli orinatoi a forma di muro tradizionale”. Gli orinatoi, replicano dall'azienda, “sono opera di Meike van Schjinde, un designer olandese che li ha progettati nel 2004 in occasione della Giornata mondiale dei servizi igienici con lo scopo di portare l’attenzione sul fatto che milioni di persone nel mondo non hanno accesso a impianti sanitari. Gli orinatoi nei bagni McFit sono stati scelti dal nostro team di designer che opera a livello internazionale. Nei nostri centri ricerchiamo uno stile particolare e questi oggetti sono considerati elementi di arredamento caratterizzanti i nostri ambienti. Quando però a Bologna anni fa c’è stata la prima ed unica critica ci siamo fatti delle domande e nell’evoluzione del nostro standard abbiamo deciso di cambiare per evitare messaggi sbagliati”.

Le polemiche

Alle centinaia di commenti sui social si aggiungono quelle di esponenti politici torinesi. Nadia Conticelli, capogruppo Pd in Consiglio comunale, propone di boicottare la palestra fino a quando non avrà rimosso gli orinatoi “violenti e sessisti”. “Servono fatti e non parole per combattere la violenza sulle donne e il patriarcato”, scrive sui social. D'accordo Silvio Viale, consigliere comunale radicale: “da rimuovere subito e non mi si venga a dire che è artistico”.

I precedenti

Da quando è stato ideato nei primi anni Duemila, l'orinatoio “Kisses”, che fa parte della serie “Bathroom Mania!”, non ha mai smesso di scatenare polemiche. Acquistati dalla Virgin Atlantic Airways nel 2004, dovevano essere installati nei bagni della clubhouse della compagnia nell'aeroporto JFK di New York. Ma, dopo le polemiche scatenate e le critiche della National Organization of Women, la più grande organizzazione femminista degli Stati Uniti, il progetto fu ritirato.