Esordio senza gol per i granata: Torino-Cagliari finisce 0-0

Il Toro non va oltre il pareggio nel debutto di campionato. 0-0 contro l’attento Cagliari di Claudio Ranieri e squadra che, proprio come lo scorso anno, denuncia limiti evidenti in fase offensiva. La migliore occasione per gli uomini di Juric arriva dopo appena due minuti con Sanabria che costringe Radunovic a una super parata. Al 13’ ancora Sanabria si fa spazio sulla sinistra ma Ricci non riesce a raccogliere il suo assist. La risposta del Cagliari è tutta in in destro di Nandez sul quale si allunga Milinkovic-Savic. Poi, prima del riposo, i granata sono ancora a un passo dal gol con una deviazione aerea di Schuurs.

Nel secondo tempo, complici caldo e umidità, i ritmi si abbassano, diminuiscono le occasioni ed emergono i limiti del Toro. Il primo spunto si vede al ‘15 con Vojvoda che calcia bene dal limite dell’area, la palla finisce fuori di poco. I sardi si difendono con ordine e i granata sono costretti a iniziative estemporanee. L’ultimo sussulto, allo scadere è di Radonjic che impegna Radunovic con un destro da fuori area. Troppo poco per scalfire il muro di Ranieri, quanto basta per raccogliere i primo fischi dell’Olimpico per un Toro che continua a fallire l’appuntamento con la vittoria casalinga.