Torino, gli highlights: buona la prima contro il Feralpisalò

Torino-Feralpisalò, gli highlights della partita. 28 tiri, di cui 14 in porta. Bastano i numeri per comprendere il dominio del Torino ieri sera al debutto stagionale all'Olimpico contro la Feralpisalò. I granata, in divisa grigio-arancione, sono apparsi appesantiti dai carichi di lavoro ma hanno mostrato compattezza e concentrazione, nonostante l'iniziale vantaggio ospite al primo, e unico, tiro in porta: Di Molfetta supera Ricci e inventa un tiro a giro che fulmina Milinkovic-Savic. Una gioia che dura solo 4 minuti: assist di tacco di Radonjic e altro tiro a giro, stavolta di Vojvoda, per il pareggio del Toro che va vicino al vantaggio con Vlasic, traversa per lui.

Torino-Feralpisalò, Semuel Pizzignacco portiere protagonista

Nella ripresa la Feralpisalò si affida al suo portiere, il 21enne Semuel Pizzignacco che sul primo palo chiude bene su Schurrs con l'aiuto della traversa. e quando il portiere non ci arriva ci pensa Sanabria che solo in area spara alto. Ci pensa Ilic a chiudere la pratica con un bolide da 25 metri. Al prossimo turno il toro se la vedrà col frosinone ma prima c'è il campionato, il prossimo lunedì, alle 18, contro il Cagliari. E una certezza: il Toro c'è.



Guarda gli highlights di Torino-Feralpisalò andati in onda nel nostro telegiornale, dal minuto 6'12''.