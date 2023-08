Torino, il Comune: "Tremila alberi da abbattere in città"

Sono in corso in questi giorni, da parte dei tecnici della Città di Torino, una serie di analisi e approfondimenti su alcuni alberi campione in corso Re Umberto, con l'obiettivo di raccogliere informazioni aggiuntive sullo stato di salute delle piante che con i controlli standard risultano stabili, ma che potrebbero nascondere altri problemi. "Con i dati accolti - spiega una nota di Palazzo civico - sarà possibile prevenire situazioni di pericolo quali lo schianto improvviso di piante apparentemente sane, come quello avvenuto l'anno scorso proprio su questo corso". Questi approfondimenti rientrano nei controlli di stabilità sugli alberi previsti nell'appalto operativo dall'autunno 2021, che finora ha portato al controllo di oltre 35mila esemplari.

“Ad autunno via alla riforestazione”

Fra gli effetti che il patrimonio arboreo della città subisce, quelli della siccità dello scorso anno, "che potrebbero purtroppo durare ancora a lungo - spiegano dal Comune - ed entro fine anno il calcolo degli alberi da abbattere potrebbe arrivare a circa 2.800-3000 unità e per compensare queste perdite, dall'autunno sarà avviato un importante intervento di riforestazione urbana, con 3mila nuovi alberi da verde urbano messi a dimora nei punti maggiormente interessati dagli abbattimenti. Continuiamo con convinzione - assicura l'assessore al Verde pubblico, Francesco Tresso - nel nostro programma di valorizzazione della foresta urbana torinese, una risorsa fondamentale per rendere la città più sostenibile e capace di adattarsi ai cambiamenti climatici".