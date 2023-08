Il ritorno di Nikola Vlasic: "Volevo il Toro, qui mi sento apprezzato"

“La cosa che più mi è piaciuta e mi ha fatto capire che era un qualcosa che dovevamo fare era il fatto che Nikola volesse il Torino”. Una bella sudata, quindi. Così il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati ha sintetizzato la trattativa con il West Ham per il ritorno definitivo, di Nikola Vlasic in granata.

La trattativa

Un accordo da quasi 13 milioni di euro a favore del club inglese ed un contratto fino al 2027 per il giocatore che nel suo primo anno al Toro ha segnato 5 gol in 31 presenze, ritagliandosi un ruolo da protagonista nell'11 di Ivan Juric. Una trattativa, quella con gli inglesi, lunga 2 mesi per un giocatore che ha cercato in ogni modo il ritorno a Torino: “Quando sono arrivato al West Ham - ha riferito Vlasic - ero ritenuto un giovane talento ma non ho sentito una grande considerazione intorno a me. Nell'anno in prestito al Torino ho provato nuovamente la gioia di giocare e quando le persone credono in te è più facile e godersi il calcio”.

Verso il debutto

Lunedì riprenderà il campionato con il debutto casalingo contro il neopromosso Cagliari. Un primo passo verso qualcosa di importante. Fondamentale per il giocatore non perdere punti per inseguire il sogno europeo. Le basi ci sono tutte: “Se guardo la squadra che abbiamo, il tecnico, il club -ha concluso Vlasic- abbiamo spazio per migliorare e crescere ancora”.

Interviste a Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, e Nikola Vlasic, giocatore del Torino.