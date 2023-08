Torino, tornano Ztl e strisce blu a pagamento

Da lunedì 21 agosto a Torino tornano in vigore la Zona a traffico limitato del centro città e il pagamento della sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu. Nelle due settimane centrali di agosto, come di consueto, entrambe le misure erano state sospese in concomitanza con le ferie estive.

Tornano a pagamento le “strisce blu”

Dal 21 agosto, dunque, in tutta Torino non si potrà più parcheggiare gratuitamente l'auto sulle “strisce blu”, che tornano a pagamento. Gtt, la società che gestisce i servizi di trasporto nell'area metropolitana torinese, fa sapere che gli abbonamenti acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 21 agosto.

Riattivati i varchi della Ztl

Nello stesso giorno la Ztl Centrale - che a differenza di quella dedicata al trasporto pubblico, quella pedonale e quella dell“Area Romana” era stata sospesa a cavallo di Ferragosto - torna attiva. Chi è sprovvisto di autorizzazione, non potrà circolare nel centro storico del capoluogo nei giorni feriali (sabato escluso) dalle 7.30 alle 10.30.

Tutte le limitazioni in vigore

Altre modifiche al servizio di trasporto pubblico locale - metropolitana, autobus e tram - restano invece ancora in vigore fino a settembre. Tutte le variazioni legate al mese di agosto sono disponibili sul sito di Gtt.