Torna il festival letterario Sentieri e Pensieri

Torna il festival letterario Sentieri e Parole, che si svolgerà fino al 25 agosto in Val Vigezzo. La manifestazione è organizzata dal comune di Santa Maria Maggiore e diretta da Bruno Gambarotta. Più di 25 gli ospiti che calcheranno il palco allestito nel Parco di Villa Antonia, per affrontare temi che spazieranno dalla cultura all'economia, dalla scienza ai diritti umani. In programma anche due spettacoli e una sezione di incontri per le famiglie.

La rassegna è nata nel 2013: tra le novità di questa edizione, una rubrica online.