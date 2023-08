Alle 18.30 Toro - Cagliari

Tra i pali Milinkovic Savic, in difesa ancora Schuurs, Buongiorno e Rodriguez anche per l'indisponibilità di Didij e Zima. Linea a 4 composta da Bellanova, Ricci Ilic e Vojvoda. In avanti Vlasic e Radonjic a supporto della punta centrale, Sanabria. Probabilmente questo dall'inizio il Toro che farà il suo esordio in campionato, alle 18.30 all'Olimpico Grande Torino contro il Cagliari. Dopo un'estate da bicchiere mezzo pieno, sul campo e sul mercato. Restano altri lunghi giorni di trattative. Con la paura, come ha detto Juric, che tutto possa ancora succedere, con riferimento ai big Ricci e Schuurs. Le offerte sono arrivate ma non soddisfano. A meno di proposte schock, i due resteranno. Per un motivo semplice: la società è consapevole che, se tutto va secondo i piani, tra esattamente un anno il loro valore crescerà del 50%. Più un affare tenerli che cederli ora. "Siamo indietro, mancano giocatori", ha detto ancora il tecnico. Per le fasce, Lasàro è sulla via del ritorno, ed è atteso un mister X che possa ricoprire principalmente quella mancina. Per la trequarti sinistra, chiaro l'endorsement per Miranchuk.

Ivan Juric - allenatore Torino FC, parla di Miranchuk

Contro i granata oggi un Cagliari con alcune assenze ma reso tonico da un buon pre-campionato, dal passaggio di turno in Coppa Italia, spronato da un pubblico sardo sempre numeroso tra gli spalti torinesi. E sulla panchina Claudio Ranieri, il guru di Leicester.