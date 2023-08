Toro all'esame Milan con l'incognita Schuurs. La conferenza stampa integrale di Juric

Ciao Verdi

Quel che certo è che anche al Toro, che oggi ha salutato definitivamente Simone Verdi, manca qualche elemento, in particolare in attacco, ma il tecnico confessa senza ipocrisie che la sua preoccupazione più grande è oggi quella di conservare anzitutto il gruppo attuale. Domani intanto arriva l'esame Milan contro una squadra che già al debutto ha mostrato di essere in grande forma. Mancheranno Seck e Djidji, in attacco ballottaggio tra Radonjic e Karamoh, mentre Pellegri, in ripresa, disputerà almeno uno spezzone di gara.