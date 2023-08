Toro-Vlasic, è fatta. Acquisto a titolo definitivo

Vlasic, trovato l'accordo: anche nella prossima stagione vestirà la maglia del Torino. Dopo una lunga trattativa, alla fine, l'intesa col West Ham è stata trovata. Trasferimento a titolo definitivo alla cifra di 12,7 milioni di euro. Il giocatore è arrivato stamattina, 8 agosto, per le visite mediche. Il croato si è presentato al Centro di medicina dello sport, nella pancia dello Stadio olimpico Grande Torino, e si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. Il tecnico Juric lo aspetta già in giornata al Filadelfia, dove la squadra si sta avvicinando al debutto in gara ufficiale di lunedì sera in coppa Italia contro la Feralpisalò.

Il mercato

Si tratta del terzo colpo della società guidata da Urbano Cairo, dopo l'acquisto di Bellanova e Tameze. Ora il Toro spera di piazzare anche il riacquisto di Miranchuk dall'Atalanta. E chissà, magari di Malinovskyj. Ma intanto si dovrà pensare alle uscite: il nome caldo è sempre quello di Ricci, che piace alla Lazio.