Domani Mattarella a Torre Pellice

Attesa a Torre Pellice, in provincia di Torino, per la visita del Presidente della Repubblica, domani, 31 agosto. Sergio Mattarella parteciperà all'iniziativa dell'amministrazione comunale e della Tavola Valdese per ricordare l'Ottantesimo anniversario del primo discorso pubblico di Altiero Spinelli per l'Europa (1943-2023).

Il programma

L'arrivo del Capo dello Stato è previsto per le 10.45 in piazza Muston a Torre Pellice. Poi si sposterà in piazza Libertà e via della Repubblica per l'inaugurazione della targa-ricordo del discorso di Spinelli. Quindi tappa al Teatro del Forte dove si terrà il convegno “L'Europa di Altiero Spinelli”. Il Presidente Mattarella parteciperà, poi, a un incontro alla Casa Valdese con la Moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, e gli esponenti della Chiesa Evangelica Valdese e Metodista. Prima di ripartire, Mattarella visiterà anche il Museo Valdese.

Il sogno europeista

“Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare” è il titolo del convegno che si terrrà, dalle 15 alle 18, sempre al Teatro del Forte, dopo la partenza del Capo dello Stato.