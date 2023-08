Tratta illegale di migranti tra Italia e Francia, quattro arresti a Vercelli

Un racket in piena regola, che gestiva con modalità disumane, il traffico di migranti pakistani in direzione della Francia e che passava anche per Vercelli. A rendere possibile lo smantellamento dell'organizzazione l'arresto di tre “passeur” da parte della squadra mobile della Questura di Vercelli.

Arrestate quattro persone con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

La Polizia ha arrestato quattro persone in flagranza di reato. L'accusa per loro è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. Altri quattro sono stati denunciati. 60 gli identificati, per lo più pakistani che, pagando somme talvolta superiori ai 500 euro, venivano stipati in condizioni limite all'interno di furgoni che, sfruttando le tenebre notturne, varcavano il confine francese attraversando zone non presidiate delle forze dell'ordine. A gestire l'attività criminosa, scoperta grazie alle indagini condotte dalla Squadra mobile di Cuneo e dalla Polizia di Frontiera di Bardonecchia, connazionali stessi dei migranti che, per la maggior parte, cercava di raggiungere la Francia per raggiungere familiari che già si trovavano Oltralpe.