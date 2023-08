I nomi dei 5 operai morti. Un impatto a 160 km/h

Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli. Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli. Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo. Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala ma residente a Vercelli. Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli. Sono i 5 operai morti nella tragedia avvenuta nella notte a Chivasso. Travolti da un treno durante lavori di manutenzione.

Sotto choc

Sono illesi e non feriti, come sembrava in un primo momento, gli altri due operai che erano al lavoro sui binari con i cinque colleghi travolti e uccisi da un treno a Brandizzo, nel Torinese. Si trovavano infatti a breve distanza dal binario dov'è transitato il convoglio, che li ha soltanto sfiorati. Le conseguenze per loro sarebbero quindi soltanto quelle di un ovvio enorme spavento. Al momento è ancora in corso l'identificazione delle vittime e la ditta per cui stavano lavorando risulta di Borgo Vercelli. Il conducente del convoglio, in evidente stato di shock, è stato visitato da un'ambulanza e mandato a casa. Nella cabina di guida, a quanto si apprende, erano in due.

L'impatto

Si parla di un impatto a 160 km/h. Il treno è ancora fermo sul luogo dell'incidente, a circa un chilometro dalla stazione in direzione Torino, dove il macchinista è riuscito ad arrestarlo. Sono ancora in corso i rilievi e il recupero delle salme, alla presenza della PM Giulia Nicodemi.