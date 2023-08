Tromba d'aria Casale, 400.000 euro di danni solo per l'ospedale. VIDEO INTEGRALE.

Il Santo Spirito di Casale Monferrato è una delle strutture piu' colpite dal nubifragio di ieri pomeriggio. Qui sono stati scoperchiati circa 500 metri quadri del tetto del reparto di fisiatria. Venti pazienti sono stati evacuati e spostati in un'altra area. Si contano danni per circa 400mila euro. "Era importante -ha detto Cirio, che era accompagnato dal sindaco di Casale Federico Riboldi.- innanzitutto essere presente subito. La furia del vento, in una giornata che non ha dato problemi generali sul Piemonte in questa

realta' ha scoperchiato l'ospedale. La prima cosa che dovevamo fare era e che stiamo facendo era mettere in sicurezza la struttura, impermeabilizzare questo tetto e spostare le persone malate. Questo sta avvenendo con un grande impegno

dell'amministrazione comunale e protezione civile piemontese". Nel casalese questa mattina sono circa 500 le famiglie ancora prive di energia elettrica.



Primino Pareglio

Vigili del Fuoco Vercelli