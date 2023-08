Troppa poca acqua per i pesci, i Forestali multano due centrali idroelettriche

Le paratoie lungo il torrente Corsaglia erano chiuse e impedivano così un deflusso d'acqua sufficiente per garantire la sopravvivenza dei pesci. Per questo i Carabinieri Forestali di Cuneo hanno multato due centrali idroelettriche operanti nel Monregalese: oltre 13mila e 300 euro l'importo complessivo delle sanzioni per "le irregolarità nella gestione dell'ittiofauna".

I militari hanno verificato che anche le scale di risalita per i pesci non erano gestite in modo corretto, perché ostruite volontariamente con sedimenti e assi di legno: lo scopo era quello di ridurre il flusso idrico a beneficio della presa per fini idroelettrici. La Provincia di Cuneo, in qualità di autorità amministrativa competente, provvederà a ulteriori accertamenti e sanzioni per quanto riguarda la gestione delle acque e le irregolarità nelle derivazioni, per importi complessivi compresi tra i 7500 e i 50mila euro.

Ai trasgressori sono state impartite prescrizioni adeguative per il ripristino del deflusso e del passaggio dell'ittiofauna, che saranno oggetto di ulteriori controlli.