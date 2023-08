Trucco delle monetine, donna derubata ad Alessandria

Una donna carica la spesa nella sua auto, un uomo si avvicina, fa cadere una monetina a terra, le chiede se sia sua, e approfittando della distrazione apre la portiera lato passeggero, rubandole la borsa con portafoglio e cellulare, scappando poi in un'auto dove lo aspettava un complice.

Una truffa purtroppo frequente, questa volta sventata dai carabinieri di Novi Ligure, che sono intervenuti nel parcheggio di un supermercato a Serravalle Scrivia, nell'Alessandrino, dopo la segnalazione di un vigilante.

Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare l'auto usata per la fuga, raggiunta poco dopo in un parcheggio, con ancora a bordo uno dei due ladri e la refurtiva.

L'uomo, un 35enne sudamericano, è stato arrestato e giudicato per direttissima presso il Tribunale di Alessandria. Condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa, con pena sospesa, è stato rimesso in libertà. Su richiesta dei carabinieri, il questore di Alessandria ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio dai comuni di Serravalle Scrivia e Novi Ligure per tre anni.

Ancora in corso le ricerche del complice.