Anziano truffato su Facebook, poliziotto fuori servizio recupera la refurtiva

Aveva deciso di mettere in vendita alcuni oggetti preziosi, pubblicando l'annuncio su Facebook. Ma ha corso il rischio di perdere tutto, perché un truffatore si è presentato all'appuntamento riuscendo a sottrargli una borsa. La disavventura è accaduta a un anziano di Novara. Per fortuna un poliziotto fuori servizio ha osservato la scena e rincorso il presunto truffatore, che stava fuggendo con un complice su una Panda rossa. Nella fuga i due si sono dileguati ma hanno lanciato dal finestrino alcuni oggetti, tra cui monete da collezione in oro e due orologi dal valore complessivo di 14mila euro.

Denuncia e recupero

L'anziano si è poi presentato in Questura e ha raccontato di essere stato vittima di un raggiro: il truffatore si era finto interessato all'acquisto rispondendo all'annuncio su Facebook e da lì si era organizzato l'incontro. I beni recuperati dal poliziotto gli sono stati restituiti.