Ultimo giorno in metro. Da domani e per un mese chiude per lavori

Modifiche necessarie, e annunciate già negli scorsi mesi. Serviranno per completare il passaggio al nuovo sistema di segnalamento della marcia dei treni da analogico a digitale e per i lavori di prolungamento della metropolitana nella tratta da Collegno a Cascine Vica.

Certo i disagi non mancheranno, e i torinesi rimasti in città così come i turisti, dovranno arrangiarsi a piedi o con i mezzi sostitutivi messi a disposizione da Gtt. La metropolitana chiude per un mese. Da domani, 7 agosto fino al 3 settembre. Il servizio sotterraneo sarà garantito sull'intera tratta, in superficie, con bus ad alta capienza di nuova generazione, con fermate in corrispondenza di quelle della metro. Bus sostitutivi con frequenza media di 8 minuti, anche dal 4 settembre, quando alla ripresa del servizio si manterrà comunque la chiusura anticipata alle 22 dal lunedì al giovedì e nelle giornate festive, con bus sostitutivi della linea M1S fino a fine servizio, mentre il venerdì e sabato la Metro sarà operativa fino all'1.30.

Tutte le infomrazioni di servizio sul sito della società di trasporti torinese https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/10556-metro-lavori-ago-sett-2023

Il periodo di sospensione del servizio della metropolitana, garantisce Gtt, "consentirà inoltre interventi di approfondita pulizia all'interno e all'esterno di tutte le stazioni e il ripristino dei controsoffitti della stazione Paradiso".