Un anno senza Piero Angela, l'omaggio della Rai al giornalista torinese: "Grazie Piero"

È trascorso un anno dalla scomparsa di Piero Angela, morto il 13 agosto del 2022. Un volto familiare a milioni di italiani che, grazie al suo lavoro, hanno potuto avvicinarsi a un mondo complesso che il giornalista, nato a torino il 22 dicembre del 1928, era capace come pochi di rendere fruibile per tutti.

Rai Cultura lo omaggia con lo Speciale “Grazie Piero”, una raccolta delle interviste e dei brani televisivi più rappresentativi della sua lunga carriera. Su Raiplay è possibile inoltre riscoprire “Indagine sulla parapsicologia”, un’inchiesta in cinque puntate andata in onda nel 1978 digitalizzata da Rai Teche.

“In questa inchiesta mi sono posto inizialmente una domanda: i fenomeni paranormali esistono oppure no? Se non esistono sarebbe bene saperlo; se invece esistono perché mai non ci sono massicci programmi di ricerca in quella che sarebbe la più grande rivoluzione scientifica dopo Galileo?”