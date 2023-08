Un buon Toro pareggia contro i vice campioni di Francia del Lens

Uno zero a zero che vale quanto una vittoria. Il Toro strappa un pari in trasferta nel suo terzo impegno stagionale, che l'ha visto scendere in campo in terra di Francia contro i vice campione della Ligue 1 del Lens che il prossimo anno disputeranno la Champions League.

Allo Stade Bollaert-Delelis match equilibrato con la formazione di Juric che sfiora il vantaggio all'ottavo: angolo insidioso di Ilic, deviazione verso la porta e Samba compie una prodezza che salva i padroni di casa. Al 23esimo ci prova il Lens, ma la punizione battuta da Costa termina di poco fuori. Nella ripresa poco cambia: granata che si difendono bene e padroni di casa che provano a punire in contropiede. Al cinquantesimo minuto doppia occasione per il Lens con Machado che calcia due volte, però Schuurs salva tutto in scivolata. Quattro minuti più tardi chance per il Torino con Seck che da due passi non riesce a spingere in rete la sfera. Al 71esimo ennesima occasione francese, questa volta con Guilavogui, ma ancora una volta Schuurs sulla linea ferma il tiro. Finisce 0-0.