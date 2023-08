Un calabrone lo punge, bimbo muore per shock anafilattico

Non ce l'ha fatto un bambino tedesco di 8 anni, punto da un calabrone lunedì scorso, è morto quasi all'instante per il veleno che gli è entrato in circolo, e gli ha provocato l'arresto cardiaco.

Il bambino e la famiglia erano in vacanza nel tortonese, Alessandria, a Costa Vescovado, una zona che la mamma del piccolo aveva apprezzato negli anni.

Il giorno della tragedia erano all'aria aperta. E' stata questione di attimi. E nonostante la corsa all'ospedale infantile di Alessandria, il piccolo è morto.

I medici hanno detto alla famiglia che l'arresto cardiaco è stato provocato da uno shock anafilattico per il quale non sarebbe sato possibile salvarlo neanche se la puntura fosse avvenuta vicino alla struttura ospedaliera.

La famiglia sta valutando la donazione degli organi. La salma tornerà in Germania.