Un locale chiuso per la presenza di infestanti, altri tre sanzionati

Quattro locali controllati in centro, uno chiuso e settemila euro di sanzioni totali tra gli esercizi, per violazioni delle norme igienico-sanitare, di sicurezza sul lavoro e di regolarizzazione del lavoro dipendente. E' il bilancio dei controlli congiunti effettuati ieri sera dalla Polizia in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Asl servizio igiene alimenti e nutrizione, a Torino.

Le violazioni

La situazione più grave è stata riscontrata in un locale etnico in via San Quintino, dove sono stati trovati numerosi infestanti vivi e morti, alcuni dei quali vicino al banco di lavoro e ad un frigorifero, e pavimenti della cucina e del bagno ad uso del personale sudici e scivolosi. Il locale è stato sottoposto a chiusura fino al ripristino delle condizioni di igiene dal personale dell’Asl con una sanzione di duemila euro; altri mille euro di sanzione sono stati comminati dalla polizia municipale per l’assenza nei congelatori del dispositivo di controllo termometro.