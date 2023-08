Una tempesta di fulmini si è abbattuta tra Torino, Caselle e Leinì

Notte di lavoro per i vigili del fuoco tra torinese, Caselle e Leinì. Un'ottantina gli interventi tra alberi caduti, tegole dei tetti divelte, sottopassi e cantine allagate. L'operazione più complessa per spostare un cedro secolare di grandi dimensioni. E' stato necessaario agire con mezzi speciali per toglierlo dalla strada, sulla collina di Moncalieri.

Diversi i voli dirottati da Torino-Caselle su altri aeroporti proprio a casua della tempesta di fulmini che ha illuminato i cieli nella notte.

Ecco l'elenco:

FR9111 Barcellona att. a Malpensa

FR3372 Malta att. Bergamo

FR464 Londra Stansted att. Malpensa

FR5903 Trapani att. Malpensa

EN8258 Monaco att. Malpensa

Al momento non si registrano altre criticità nè ritardi sui voli in partenza stamane.