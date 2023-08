Unghie che suonano musica, arriva a Torino la performance di Evichsen

Il suo nome di battaglia della sound artist è Victoria Shen, Evicshen crea una musica utilizzando tutto il corpo come se fosse uno strumento. La sua performance sarà al centro di un incontro al Mao, museo d'arte orientale di Torino

La pratica di Shen si basa sulla fisicità del suono e sulla sua relazione con il corpo umano tramite l’uso di sintetizzatori modulari analogici, dischi in vinile/resina e strumenti elettronici autocostruiti, come le Needle Nails, delle unghie in acrilico con puntine per giradischi incorporate che le consentono di riprodurre fino a 5 tracce di un disco contemporaneamente.

L'approccio DIY di Shen va oltre i soli strumenti, coinvolgendo anche le sue pubblicazioni musicali. La sua peculiarità è proprio l’inventiva, oltre alla volontà di staccarsi dalle convenzioni musicali armoniche e ritmiche grazie a strumenti ideati e costruiti da lei stessa.