Uno dei meme più famosi del mondo incontra il pubblico a Vercelli

Da ingegnere elettrico a uno dei meme più famosi del mondo. L'ungherese András Arató è diventato celebre a partire dal 2011 sul web quando una serie di fotografie di stock per cui aveva fatto da modello (immagini di repertorio da utilizzare per pubblicazioni varie) è diventata un meme, ovvero l'immagine che lo ritrae mentre mostra un sorriso forzato, rinominata “Hide the Pain Harold” ("nascondi il dolore, Harold").

A Vercelli

L'ingegner Arató oggi ha 78 anni, è in pensione e gira il globo per spiegare in conferenze “come ho fatto a diventare un meme famoso nel mondo”. Ha un sito ufficiale ed è attivo su diversi social. Il prossimo mese sarà in Piemonte, ospite della prima giornata di Gamics, fiera del fumetto e della cultura pop che si terrà il 23 e 24 settembre a Vercelli Fiere.