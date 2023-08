San Michele Mondovì, irruzione dei Carabinieri: uomo neutralizzato

Lancia frecce da un balcone con un arco, paura a San Michele Mondovì, in via Rovella. Un uomo si è barricato in casa e ha cominciato a lanciare oggetti dal balcone, per poi cominciare a scagliare delle frecce contro passanti e Forze dell'ordine. Atti che avrebbe immortalato con alcuni video pubblicati su Instagram. La madre dell'uomo è stata fatta uscire.

Ore 19: intervengono i Carabinieri

Dopo una giornata di trattative coi Carabinieri, iniziata alle 12,30, la situazione si è sbloccata attorno alle 19. L'uomo, a quanto pare, minacciava di suicidarsi gettandosi dal balcone. A questo punto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno bloccato l'uomo. Sotto il balcone c'è un'ambulanza, per un possibile TSO: sul posto c'è il sindaco Daniele Aimone, oltre a Vigili del fuoco, 118 e al vicesindaco Andrea Avagnina. A condurre le trattative sono state le Sos, le squadre operative di soccorso dedicate alle situazioni di crisi. L'area è stata a lungo transennata.