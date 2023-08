Us Open, Sonego vince al primo turno e ora sfida Sinner nel derby italiano

Convincente vittoria di Lorenzo Sonego nella serata di ieri, martedì 29 agosto, nel primo turno degli Us Open ieri sera a New York. Il tennista torinese ha liquidato con un netto 6-3, 6-4, 6-2 il qualificato padrone di casa Nicolas Moreno De Alboran. Sonego si è aggiudicato il match contro lo statunitense in poco più di due ore e un quarto, dimostrandosi sempre in controllo. Unica preoccupazione un piccolo dolore a una mano nel terzo set, quando era già in vantaggio 3 a 0.

E ora sarà derby con Jannik Sinner che durante la notte ha liquidato con un nettissimo, sia nel punteggio sia nel gioco, 6-3, 6-1, 6-1 il tedesco Hanfmann. Le sfide con l'altoatesino, numero 6 del ranking Atp, quest'anno sono sempre state negative per Sonego che con la vittoria della notte ha già eguagliato il suo miglior risultato agli Us Open.

Per Sonego si tratta della terza volta al secondo turno dello slam statunitense, dove era già approdato nel 2018 e nel 2019: un risultato che dovrebbe migliorare la sua classifica Atp visto che negli anni successivi non è mai andato oltre il primo incontro.