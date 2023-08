Torinesi agli US Open: Vavassori avanza, Lavagno fuori

Il torinese Andrea Vavassori (n.164 ATP) è l'unico sopravvissuto, insieme al marchigiano Travaglia, della pattuglia di tennisti italiani impegnati nel primo turno di qualificazione degli Us Open.

Nel primo turno ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur (n.179 del ranking) per 7-6; 6-4. Tornerà in campo stasera alle 21 ora italiana contro lo statunitense di origini messicane Emilio Nava per il secondo turno di qualificazione.

Eliminati invece gli altri azzurri Fognini, Cobolli e Gigante.

Fuori anche l'altro torinese Edoardo Lavagno (n.231 del mondo), superato per per 7-5 3-6 7-5 dal tunisino Aziz Dougaz (n.238 del ranking).