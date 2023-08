Vaccinazioni pediatriche, il sistema ha retto ma nel 2021 in Piemonte copertura ancora sotto target

E' andata meglio che in altri ambiti, frenati ancor più gravemente dalla pandemia. Ma anche sulle vaccinazioni pediatriche l'onda lunga del covid continua a farsi sentire. Il Piemonte è tra le regioni italiane a non aver ancora colmato il ritardo accumulato negli anni della pandemia. A dirlo la Fondazione GIMBE che ha appena pubblicato uno studio.

Indietro sulle vaccinazioni obbligatorie

Nei dati riferiti al 2021 relativi ai bimbi di due anni, solo il Lazio è in linea su tutte le vaccinazioni obbligatorie. Il Piemonte è invece tra le dodici regioni che non centrano nessuno dei target.

In particolare:

• antipoliomielitica (indicatore rappresentativo per l’esavalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 95,96% nel 2019 per poi scendere al 94,08% nel 2020 e risalire leggermente al 94,1% nel 2021 (sotto il target raccomandato);

• antimorbillo (indicatore rappresentativo per la trivalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 95,56% nel 2019 per poi scendere al 93,04% nel 2020 e risalire al 93,8% nel 2021 (sotto il target raccomandato);

• antivaricella (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 91,77% nel 2019 per poi scendere al 90,29% nel 2020 e risalire al 92,66% nel 2021 (sotto il target raccomandato).