Varallo, parte il cantiere per il ponte di Morca, la frazione non rischia più l'isolamento

Domani il via ai lavori di sistemazione del ponte sul fiume Sesia, elemento cruciale per evitare l’isolamento degli abitanti di Morca, frazione di Varallo.

Il ponte è uno delle poche strutture sospese in legno in Italia in grado di sopportare il transito di automobili. Il collegamento però è chiuso da novembre 2022 perché, in seguito a verifiche tecniche, è emerso che si trova in gravi condizioni di stabilità.

Da allora il Comune ha trovato un’alternativa nel guado che però diventa inutilizzabile se ci sono precipitazioni intense.

Da domani, grazie al finanziamento regionale di 400 mila euro, si provvederà al restauro del ponte completato nel 1928, lungo 95 metri con cavi di acciaio ed elementi di legno sostenuti da due strutture gemelle in pietra costruite su entrambe le sponde. I lavori, se le condizioni meteo saranno favorevoli dovrebbero durare circa un mese e mezzo.

“Il ponte una volta restaurato potrà sostenere 25 quintali, ma non garantirà il passaggio di mezzi pesanti", così il sindaco di Varallo Piero Bondetti.

Per questo il Comune sta valutando di presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo collegamento adatto a mezzi di soccorso e trasporti particolari, per il quale servirà trovare finanziamenti pari a 5 milioni di euro.