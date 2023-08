Avevano aggredito un giovane fuori da una discoteca, denunciati

I Carabinieri di Verbania hanno denunciato tre giovani del verbano, tutti con precedenti, per lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Tutto è nato dalla denuncia di un 23enne italiano di origine africana, anche lui del verbano, che lo scorso 14 maggio aveva denunciato ai Carabinieri di essere stato aggredito e picchiato all'esterno di una discoteca della zona da un gruppo di giovani, i quali mentre lo colpivano con pugni e calci lo facevano oggetto di insulti dal chiaro sfondo razzista per via delle sue origini.

Picchiano un ragazzo fuori da una discoteca, identificati dai Carabinieri di Verbania

L'episodio ha rappresentato un seguito di una discussione avvenuta all'interno della discoteca, frutto probabilmente di una spinta involontaria. La vittima era stata affrontata da uno del gruppo. I ragazzi si sono affrontati all'esterno, dopo che gli addetti alla sicurezza hanno intimato loro di uscire. Una volta lontani da occhi indiscreti o qualcuno che potesse intervenire a difesa del giovane, avevano proceduto con il pestaggio, condito da insulti dal chiaro tenore razzista, che gli procuravano lesioni per 7 giorni di prognosi, dileguandosi immediatamente dal luogo.

I carabinieri dopo alcune indagini e l'interrogatorio di diversi testimoni hanno dato un volto ai tre, un ventiquattrenne e due ventiduenni, uno dei quali di origini straniere della regione balcanica. I tre sono stati denunciati per lesioni personali in concorso, aggravate dall'odio razziale. Richiesto anche il daspo urbano. In corso accertamenti per identificare il quarto aggressore.