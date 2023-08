Verbano Cusio Ossola, rischio frane più alto d'Italia

La Carovana delle Alpi è arrivata in Piemonte, con un flash mob in quota nel Verbano Cusio Ossola, sul ghiacciaio Belvedere, a duemila e 771 metri di quota.

Il rischio frane

Legambiente afferma che “il rischio in montagna aumenta con l'espansione delle attività umane e l'eccesso di artificializzazione”. Chiediamo alle "istituzioni locali strategie di adattamento su scala regionale e locale per ridurre il rischio, con un nuovo approccio del suolo, evitando di costruire dove non è necessario. E al Governo chiediamo di approvare in tempi brevi il PNACC (Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici).

I dati sui ghiacciai

In particolare, secondo Legambiente nel Vco la percentuale di esposizione della popolazione al rischio di frane è il più alto d'Italia, pari al 15.5 per cento. “Basti pensare - dice Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia - a quello che è successo a Bardonecchia, dove la caserma dei carabinieri è stata colpita dalla piena del torrente, poiché situata in prossimità di un'ansa dello stesso torrente Frejus modificata dall'uomo”. Di esempi, anche meno recenti se ne potrebbero fare ancora, dicono da Legambiente , che domani a Pallanza diffonderà i dati raccolti sul ghiacciaio Belvedere dai glaciologi.