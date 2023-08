Vercelli, la Guardia di finanza scopre 11 lavoratori in nero

La Guardia di finanza di Vercelli ha scoperto 11 lavoratori in nero in 3 esercizi di ristorazione e in un parco acquatico. La scoperta è avvenuto nell'ambito dei controlli per contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare nei giorni di Ferragosto. I lavoratori sono stati sorpresi dalle Fiamme gialle mentre si preparavano all’apertura dei locali per la giornata di vacanza. Complessivamente sono stati controllati 59 lavoratori. L’attività dei finanzieri del gruppo di Vercelli e della tenenza di Borgosesia è stata condotta nell’ambito di una specifica intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal comando provinciale di Vercelli per contrastare il fenomeno dello

sfruttamento dei lavoratori per attività che avrebbero potuto far ricorso all’impiego di manodopera aggiuntiva per fronteggiare un prevedibile maggiore afflusso di clientela.