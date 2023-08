Via al bando per il nuovo ospedale di Torino Nord

Approvata oggi dall'Asl Città di Torino la delibera sul bando di gara per la progettazione del nuovo ospedale di Torino Nord. Il valore stimato per la struttura, che avrà 511 posti letto è di 345 milioni di euro coperti attraverso fondi Inail, di cui 185 milioni già deliberati e la quota restante attraverso la rimodulazione degli stanziamenti previsti per il Piemonte. Una cifra che tiene già conto dei rincari dovuti a materie prime ed energia e degli interventi di mitigazione ambientale, oltre al valore di realizzazione di cento posti letto in più rispetto ai meno di 400 previsti nel progetto iniziale, prima dello studio complessivo sul dimensionamento del fabbisogno sanitario della città di Torino.

Il nuovo ospedale di Torino Nord sarà uno dei più preziosi per la città, ma anche per la regione se pensiamo che il pronto soccorso del Maria Vittoria, che insieme all'Amedeo di Savoia confluirà nella nuova struttura, ha il numero di passaggi più alto di tutto il Piemonte - spiega Carlo Picco direttore generale dell'Asl Città di Torino -. La gara si chiuderà a fine settembre e sarà aggiudicata entro ottobre in modo da trasmettere il progetto all' Inail entro il mese di giugno 2024"

L'ipotesi di progetto è stata elaborata in collaborazione con il team del Politecnico di Torino coordinato dal docente Giorgio Garzino. Il nuovo ospedale, che verrà realizzato nell'attuale area sterrata vicino al parco della Pellerina, avrà un impianto di tipo orizzontale con tre corpi trasversali separati da ampi

spazi verdi con vetrate e gallerie di collegamento. Dovrà avere bassi consumi energetici anche grazie a vari sistemi di autoproduzione, dai pannelli fotovoltaici alla geotermia.