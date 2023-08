Il viaggio della Tgr nei Comuni meno abitati del Piemonte

Sono località di montagna, hanno tutte subito un intenso spopolamento nel secolo scorso. E oggi cercano di invertire la rotta. Sono i cinque Comuni con meno residenti del Piemonte, stando ai dati Istat del primo gennaio 2023: Briga Alta (Cuneo), Ingria (Torino), Macra (Cuneo), Cervatto (Vercelli) e Moncenisio (Torino).

Hanno tra i 40 e i 50 residenti, ma in realtà gli abitanti effettivi, quelli che ci vivono tutto l'anno, sono molti di meno, mentre d'estate e nei periodi di ferie la popolazione si moltiplica con coloro che raggiungono le seconde case.

Sono Comuni che provano ad attirare nuovi residenti fissi puntando anche sui bandi del Pnrr, con tutte le difficoltà dovute alla mancanza di personale da dedicare alla stesura dei progetti. E sono Comuni in cui in alcuni casi la popolazione è già aumentata rispetto allo scorso gennaio: per nuovi arrivi (anche dall'estero), per cambi di residenza, o per nuove nascite.

Ecco tutti i servizi. Accanto al nome del Comune, è indicato il numero di abitanti aggiornato in base agli ultimi dati forniti dai sindaci nel mese di agosto.