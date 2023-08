Violenza domestica, da gennaio quasi 2000 interventi della Polizia a Torino

Sono stati 1748 nei primi sette mesi di quest'anno gli interventi della polizia a Torino per liti in famiglia che hanno dato il via ad atti di violenza o atteggiamenti persecutori. Giugno, il mese peggiore con 286 segnalazioni.

I numeri dei reati

48 gli arrestati e 138 gli indagati per violenza di genere nel primo semestre del 2023. Violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, percosse, lesioni e minacce sono cresciuti del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra gennaio e luglio il Questore di Torino ha adottato 70 ammonimenti per violenza domestica e 25 per stalking, oltre a 9 sorveglianze speciali per condotte violente e/o persecutorie. Con la notifica del provvedimento gli ammoniti vengono invitati a recarsi presso alcuni centri specializzaticon i quali la Questura di Torino ha sottoscritto dei protocolli d’intesa (Gruppo Abele, Ce.PSI, Cerchio degli Uomini, Centro Studi e Trattamento dell’Agire Violento, CIPM per il Piemonte). Qui viene loro offerta la possibilità di frequentare con esperti un percorso di gestione delle emozioni, gratuito, per prendere consapevolezza dei gesti compiuti ed evitare che si ripetano.