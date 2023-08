Tentata violenza sessuale in pieno giorno a Novara

Poteva essere tra le peggiori esperienze che una donna può vivere. A Novara, nel quartiere San Rocco, periferia della città, un uomo di 29, nigeriano, ha spinto a terra una donna che passeggiava con il suo cane e ha provato a strapparle gli indumenti. Voleva abusare di lei.

L'aggressione

La donna è riuscita a fuggire perché quando l'uomo si è chinato lei gli ha ficcato le dita negli occhi. E' stata la sua salvezza. E' stata medicata in ospedale per le escoriazioni subite, ne avrà per dieci giorni, ed è riuscita a fornire ai carabinieri un identikit dell'aggressore. Pochi giorni dopo i militari lo hanno trovato in un casolare abbandonato a meno di un chilometro in linea d'aria dal luogo dell'aggressione. Aveva ricevuto un decreto di espulsione dall'Italia, notificatogli a metà giugno. Ma lo aveva ignorato.