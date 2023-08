Violenza sessuale, individuato il sospettato di due episodi

E' accusato di tentata violenza sessuale, per due episodi risalenti alla sera dei 15 giugno scorso. Un trentunenne, di origine nigeriana, già in carcere per altri reati, avrebbe aggredito due donne a Trecate, nel novarese, a distanza di poco tempo l'una dell'altra. È stato individuato dai carabinieri e gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due episodi, in via Matteotti e in via Mazzini, ai danni di donne che, in entrambe le occasioni, erano riuscite, reagendo, a sfuggire dal tentativo di violenza.