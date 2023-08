Vittoria sofferta per Sonego contro Shevchenko. Ora Fritz

Vittoria sofferta per Lorenzo Sonego che ha battuto il numero 88 al mondo, il russo Alexander Shevchenko, nel primo turno degli ATP di Cincinnati. Sembrava tutto facile per il torinese, che si porta a casa il primo set vincendo 6-3. Ma Shevchenko, a sorpresa, ripaga con la stessa moneta vincendo il secondo con lo stesso punteggio. Grande equilibrio nel terzo set: Sonego riesce a piazzare il break al sesto game portandosi sul 4-2, ma Shevechenko risponde con il contro-break portandosi sul 4-3. Sonego fa appello a tutta la concentrazione possibile per mettere a segno il nuovo break che vale il 5-3, l'allungo definitivo e il 6-3 finale. Ora il piemontese affronterà il padrone di casa Taylor Fritz, che al primo turno ha liquidato in due set il debuttante tennista ceco Jiri Lehecka. Sonego-Fritz si disputerà oggi, 16 agosto, attorno alle 18,20.