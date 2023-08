Volevano impedire l'arresto di uno spacciatore e aggrediscono due poliziotti

Agenti di polizia aggrediti da un gruppo di persone per impedire l'arresto di un presunto spacciatore.

Il fatto - confermato dalla Questura - è accaduto alle 22 di ieri, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino.

Durante il fermo l'uomo ha opposto resistenza e la pattuglia è stata circondata da chi voleva impedire che venisse portato via. Altre volanti sono arrivate in zona e l'arresto è stato portato a termine. A denunciare l'episodio è stato, con una nota, il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che parla di agenti feriti "a calci in faccia".